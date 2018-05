Balingen Ja zur freistehenden Kletterwand

Bei einem Vor-Ort-Termin wies Ortsvorsteher Wolfgang Schneider darauf hin, dass der Ortschaftsrat den Wunsch der Schule, an der Außenwand eine Kletterwand anzubringen, unterstütze und bereits eine Kostenbeteiligung beschlossen habe.

Der Ganztagschulbeauftragte Joachim Finke stellte eine übliche Kletterwand sowie als Alternative eine Boulderwand vor, bei der dreidimensionale Aufsätze an eine Betonwand angeschraubt werden. Beide Anlagen seien rund acht Meter breit und drei Meter hoch.

Der Leiter des Hochbauamts, Frieder Theurer, hielt fest, dass nichts gegen eine Kletterwand einzuwenden sei. Es spreche aber einiges gegen die Installation an der Außenwand des Musiksaals, deren Sanierung anstehe. So könne aufgrund der Höhe der Anlage die Metallverwahrung des Flachdachs mit den Händen erreicht werden, was eine erhöhte Verletzungsgefahr bedeute. Wegen des Beton- und Holzbodens sei der Fallschutz nur mit aufwändigen Arbeiten zu realsieren.