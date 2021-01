Balingen Inzidenzwert steigt wieder leicht an

Zollernalbkreis. Das Gesundheitsamt meldete am Samstag 33 neue bestätigte Infektionen. Die neu Betroffenen leben in Albstadt (7), Balingen (7), Bisingen (1), Bitz (2), Burladingen (5), Hechingen (3), Meßstetten (3), Rangendingen (1), Straßberg (3) und Weilen unter den Rinnen (1). Damit hat sich der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) gegenüber dem Freitag (91,9) leicht auf 94 erhöht.