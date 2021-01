Balingen Infektionslage scheint sich abzumildern

Zollernalbkreis. Nach am Montag zehn meldete die Behörde am Dienstag lediglich weitere zwölf bestätigte Infektionen. Die neu Betroffenen leben demnach in Albstadt (4 Fälle), Balingen (1), Burladingen (2), Geislingen (1), Hechingen (2), Winterlingen (1) sowie in Zimmern unter der Burg (1).