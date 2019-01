Balingen In drei Schritten zu einer gelungenen Verständigung

Im Streit dominieren die Gefühle. Die Kunst also sei, alles auf die Sachebene zu hieven. Will man den Partner sofort anschnauzen, weil er zum tausendsten Mal den Klodeckel nicht zugeklappt hat? Oder doch einmal drüber schlafen, damit man im ruhigen Gespräch erreicht, dass sich etwas ändert, dauerhaft?

"Klar gibt es bei uns daheim auch Zoff", lacht Claudia Bildstein. Die verheiratete Mutter hat für sich eine Ärger-Notlösung: "Putzen. Das reinigt die Seele und baut Adrenalin ab." Oder Spazierengehen, sich ablenken und in aller Ruhe die drei Schritte durchgehen, damit das Gespräch – später – in Ruhe gelingen kann.

Übung macht auch hier den Meister, und so hatten die Zuhörerinnen die Gelegenheit, probeweise unangenehme Gespräche mit dem Coach durchzuspielen.

Eine Mutter meldete sich zu Wort. Der Sohn sei ständig am Handy; nehme man es dem Teenager weg, finde er jedes Versteck und knacke jedes Passwort. Der tägliche Zoff ist programmiert. Eine Lösung scheinbar jenseits des Horizonts.

Claudia Bildstein kennt das von den eigenen Pubertisten: "Pubertät ist, wenn man in einem Schaltkasten alle Kabel zieht, wahllos wieder zusammenstöpselt und hoffen muss, dass man irgendeinen Treffer gelandet hat." Eine kleine Hilfe gebe es, die drei Schritte eben. Nummer eins: Fakten darlegen. Beispiel: "Du bist seit zwei Stunden am Handy. Das ist länger, als ausgemacht war." Nummer zwei: Verständnis wecken. Also: "Ich spreche es an, weil es so ausgemacht war." Und dann als dritter Schritt die gemeinsame Lösung: "Du darfst das Smartphone behalten, wenn du dich an die vereinbarten Zeiten hältst."

Was mit dem Kind klappt, funktioniert auch mit dem Chef. Eine Teilnehmerin ärgert sich, dass ihr männlicher Kollege für die selbe Arbeit mehr Geld bekommt. Fakten schaffen. Erklären, dass frau unzufrieden ist. Und dem Boss den Vorschlag machen, nach einem gemeinsamen Weg aus dem Dilemma zu suchen.