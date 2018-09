Balingen Ihre Texte entstehen an ganz ungewöhnlichen Orten

Das war im April dieses Jahres, und satt hat die Balingerin das Schreiben tatsächlich nicht: Vor wenigen Wochen veröffentlichte sie ihr zweites Werk.

"Es war schon immer mein größter Traum, irgendwann einmal mein eigenes Buch in einer Buchhandlung stehen zu sehen", erzählt die aus Balingen stammende Autorin Mercedes Mader. Ganz so war es jedoch nicht: Mader verlegt ihre Bücher selbst über das Internet. Da sie neben ihrem Philosophie- und Anglistikstudium im redaktionellen Bereich arbeitet, hat sie einige Freunde und Bekannte, die ihre Werke lektorieren können. Ihr erstes fertiges Buch stand deshalb nicht in einem Laden, sondern wurde ihr zugeschickt: "Ich hatte Herzklopfen und konnte nicht aufhören, es anzufassen und durchzublättern. Ich dachte nur: Okay, die PDF-Datei, in der mein Text stand, ist jetzt ein echtes Buch", erzählt die 26-Jährige und lacht.

Geschrieben hat die Wahl-Berlinerin ihre Bücher nicht an ihrem Schreibtisch, wie man vielleicht denken könnte: "Sondern in einem Möbelhaus. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich dort im Restaurant sitze, kann ich mich richtig gut konzentrieren", erklärt Mader. Das ist jedoch nicht der einzige außergewöhnliche Ort, an dem die Autorin in ihren Schreibfluss kommt: Vor allem in Zügen oder der S-Bahn kann die 26-jährige für mehrere Stunden in ihre eigene Welt abtauchen: "Wenn die Landschaft so an mir vorbei zieht, ist es, wie wenn mir die Sätze einfach zufliegen würden. Ich weiß nicht, woher die dann plötzlich kommen", so Mader. Dort könne sie mehrere Stunden schreiben, ohne mal aufzublicken oder gar aufzustehen.