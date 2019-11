Balingen Hundesteuer-Erhöhung: Emotionen kochen hoch

Einige Kommentatoren weisen auch auf die aus ihrer Meinung nach drohenden Folgen der erhöhten Steuer für Kampfhunde hin: Dass nämlich Kampfhunde, weil die Besitzer sie sich nicht mehr leisten können, verstärkt in Tierheimen abgegeben werden. Das könne ja niemand wollen, heißt es.

Doch auch die Halter von Allerweltswauwaus wie Pudel, Dackel oder Boxer sind teilweise empört: Sie beklagen, dass sie zwar brav Steuern bezahlen, im Gegenzug aber keine Leistung bekommen – etwa in Form von Hundetoiletten in ausreichender Zahl. Eine Kommentatorin meint, sie müsse mitunter mehrere Kilometer mit der Hundetüte in der Hand bis zum nächsten Mülleimer laufen. Andere sagen, dass die Stadtverwaltung in Balingen doch auch einen umzäunten Platz einrichten könnte, auf dem Hunde herumtollen können.

Einige sind gar angesichts der drohenden Steuererhöhung so empört, dass sie zu einer Demonstration in der Innenstadt aufrufen. Möglicherweise kommen Hundehalter auch in die Sitzung des Gemeinderats am kommenden Dienstag, 26. November (17 Uhr, Stadthalle), wo die neue Steuersatzung auf der Tagesordnung steht, beraten wird und beschlossen werden soll. Die Debatte könnte munter werden: Nathalie Hahn (SPD) hat angekündigt, dass sie sich als Stadträtin "mit aller Kraft" dafür einsetzen wolle, dass diese Vorlage so nicht umgesetzt wird.