Balingen Hirschgulasch und gute Gespräche

Balingen-Ostdorf (gu). Einmal im Jahr, in der Vorweihnachtszeit, gibt’s Hirschgulasch beim "Suppentöpfle", dem monatlichen Mittagstisch der evangelischen Kirchengemeinde Ostdorf. So auch am Mittwoch. Im Schnitt kommen 25 Gäste. Es sind nicht nur Ältere oder Alleinstehende. Auch Oberbürgermeister Helmut Reitemann ist gerne da.