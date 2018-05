Balingen Handwerk bringt Wachstum und Aufschwung

Bisingen. Gewählt wurden Kreishandwerksmeister August Wannenmacher, Stellvertreter Paul-Gerhard Alber und Ernst Berger sowie die Vorstandsmitglieder Wolf-Dieter Dengler, Mark Geiger, Thomas Hagg, Alwin Tollkühn, Diana Kampf, Karl-Josef Rupp, Andreas Sauter. Kassenprüfer sind Frank Gess und Herbert Wallisch. In die Fördergesellschaft des Handwerks Zollern-Alb/Sigmaringen gewählt wurden Vorsitzender August Wannenmacher und die Beiräte Siegmund Bauknecht, Ernst Berger, Wolf-Dieter Dengler, Paul-Gerhard Alber und Joachim Noack.

Der Kreishandwerksmeister erinnerte daran, dass es in Deutschland eine Million Handwerksbetriebe gebe, in denen 5,4 Millionen Menschen tätig seien. Etwa 360 000 Jugendliche würden ausgebildet, 25 Prozent aller Auszubildenden in Deutschland. Der Kreishandwerksmeister stellte die Wichtigkeit der Dualen Ausbildung heraus als idealen Einstieg ins Berufsleben. Dies alles funktioniere, weil die Meisterprüfung die Zugangsvoraussetzung zur Selbstständigkeit sei. Akademische und berufliche Ausbildung seien gleich viel wert.

Heidi Goller von der Handwerkskammer Reutlingen zeigte anhand von Zahlen und Fakten auf, dass die Stimmung im regionalen Handwerk gut sei. Der durchschnittliche Auftragsbestand erhöhte sich auf 9,6 Wochen, im Bauhauptgewerbe sogar auf 16,2 Wochen. 48,2 Prozent der Handwerker im Zollernalbkreis seien überzeugt, dass die Lage im zweiten Quartal noch besser werde, 46,4 Prozent hofften, dass es so bleibe. 2936 Handwerksbetriebe im im Zollernalbkreis erwirtschafteten derzeit einen Umsatz von zwei Milliarden Euro. Zum 31. Dezember seien 944 Lehrverträge abgeschlossen worden.