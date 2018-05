Balingen Hallermännchen lacht Betrachter an

Balingen. "Der sieht ja aus wie ich!", beugt sich ein Nachbar vom Balkon und sieht den Männern bei der Arbeit zu, die für die beiden ein großer Spaß ist. Beide sind Künstler aus Leidenschaft und haben bereits einen Stromkasten in der Kameralamtstraße gemeinsam gestaltet.

"Eigentlich bin ich nur der Helfer", sagt Jens Rudischhauser. Der 20-jährige, der bis vor kurzem ein halbes Jahr in Afrika bei einem sozialen Projekt im Einsatz war, ist ein alter Hase in Sachen Stromkästen. Er ist von Anfang an bei der Stadtbild-Verschönerungsaktion mit an Bord.

Himmelblau. So soll der Sockel des tristgrauen Kastens werden, beschließt Jürgen Haller und sprüht drauf los. Jens Rudischhauser legt den Kopf schief. Schaut einen Moment auf das Unkraut, das an der Ecke aus dem Asphalt in die Sonne drängt. Er knickt einen Stängel ab, die Blätter werden spontan zu Schablonen für die Sprühfarbe.