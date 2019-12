Balingen Grundstücke für Eyachweg gesichert

Bedeutender Schritt

Die Einigung mit den Eigentümern der südlichen Grundstücke in Richtung Heinzlen­straße bedeutet für die Verwirklichung des Uferwegs allerdings einen bedeutenden Schritt. Bereits davor hatte die Stadtverwaltung eine entsprechende grundstücksrechtliche Regelung mit der Balinger Wohnbau getroffen, die Eigentümerin der nördlicher gelegenen Grundstücke an der Eyach ist: Direkt angrenzend ans Strasser-Areal will die Wohnbau bis zur Gartenschau drei Wohngebäude samt Tiefgarage erstellen. Den Weg dafür hatte der Balinger Gemeinderat in der Dezember-Sitzung geebnet, als das Gremium nach intensiver Debatte den Bebauungsplan verabschiedete.

Begonnen werden soll mit dem Bau des Uferwegs, wenn die Wohnbau mit den Tiefgaragen der neuen Gebäude soweit fertig ist. Die Bagger dafür sollen im kommenden Jahr rollen. Oberbürgermeister Reitemann sagte am Montag, er gehe davon aus, dass der Uferweg wohl im Jahr 2021 angelegt werde, zusammen mit den Wiesenterrassen, dem Wassergarten und dem Stadtbalkon gegenüber dem Zollernschloss. All diese Projekte gehen auf Überlegungen des Büros Lohrer-Hochrein zurück, das die Planungen für die Gartenschaubereiche in der Innenstadt erstellt.