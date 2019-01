Balingen Grüne stellen Kandidaten auch in Frommern und Geislingen

Auch die Bewerbung für den Geislinger Gemeinderat ist für die Grünen Neuland: In Angriff genommen wurde diese, nachdem sich der Balinger Ortsverband im vergangenen Herbst neu aufstellte und seitdem auch für die "Sonnenstadt" zuständig ist. Lydia Sumer, die gemeinsam mit Oliver Otte den hiesigen Grünen vorsteht, wohnt dort; sie führt auch die Liste an. Deren Besonderheit: Ausschließlich Frauen treten für die Grünen in Geislingen an, und dazu mit Daniela und Saskia Hatzenbühler noch ein Mutter-Kind-Paar.