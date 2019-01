Balingen Großer Winterspaß im Scheinwerferlicht

Seit Sonntag transportiert der Skilift Oberstocken, der vom Skiclub Weilstetten-Lochen betrieben wird, Wintersportler den Skihang hinauf. Anschließend geht es in rasanter Fahrt wieder hinunter.

30 Helfer werden in der Woche benötigt, damit alles funktioniert. "Wir brauchen unter der Woche abends immer ungefähr fünf, an den Wochenenden arbeiten wir auch zu sechst, wenn der Besucherandrang größer ist", so eine Freiwillige. Genügend ehrenamtliche Helfer haben sie nicht, da muss der ein oder andere auch mal eine Doppelschicht schieben. "Kritisch wird es vor allem, wenn der Schnee wie jetzt so plötzlich kommt", fügt sie hinzu. Denn die Piste muss rechtzeitig präpariert werden. Wobei die ersten ihren Spaß haben, wenn sie im Tiefschnee fahren.

Wedeln nach Feierabend