Balingen Großer Ansturm auf kleine Schätze

Balingen. Dieter Drischner nimmt sich Zeit. Immer wieder nehmen an seinem Tisch am Mittwoch in der Balinger Eberthalle Menschen Platz, die Rat und Bewertung in Sachen Briefmarken suchen. Der Vorsitzende des Landesverbands Südwest der Philatelisten weiß, ob sich im geerbten Album Schätze verbergen.