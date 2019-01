Balingen Große Mehrheit sieht Aktivpark-Planungen auf gutem Weg

Diskussionsbedarf gibt es weiterhin, was die Fällung einiger Bäume in den Eyach-Auen anbelangt. Insgesamt sollen in diesem Bereich sowie in der Karl- und in der Hindenburgstraße 38 neue Bäume gepflanzt werden; 18 sollen, unter anderem für die große grüne Wiese weichen, wobei neun davon laut Baukataster ohnehin hinüber sind. Grünen-Stadtrat Erwin Feucht plädierte dafür, vitale Bäume wenn möglich zu erhalten.

Noch Hirnschmalz gefragt ist bei den Planern, wenn es um die Reaktivierung des Areals Hahn & Schnekenburger geht. Drei Varianten stehen derzeit zur Diskussion, keine davon schien die Forum-Teilnehmer uneingeschränkt zu überzeugen. Hin zur Eyach soll ein Bereich entstehen, der in erster Linie für Kleinkinder gedacht ist. Möglichst "naturnah" soll es zugehen, so die Mehrheitsmeinung, die Jüngsten sollen dort spielen, toben und entdecken können. Die in zwei Varianten vorgesehenen Holzhäuser wurden kritisch hinterfragt: Sie seien, so ein Teilnehmer, eher einer "Garten-Show" als einer Gartenschau angemessen.

Die neuen Überlegungen nimmt die Planstatt Senner nun in den weiteren Planungsprozess auf. Den fertigen Entwurf für den nördlichen Bereich der Gartenschau soll der Gemeinderat im Frühsommer verabschieden.