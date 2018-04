Balingen Glasklare Verhältnisse

Die Gäste aus Herrenberg gingen hochkonzentriert und motiviert in dieses letzte Saisonspiel mit der Gewissheit, mit einem Sieg den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Nach acht Minuten lagen die Gäste bereits mit 6:2 vorne und gaben sich auch in der Folgezeit keine Blöße. Über 12:7 (16.) sorgte die Herrenberger-Zweite bis zur Pause mit einer komfortablen 19:13-Führung schon frühzeitig für klare Verhältnisse.

Auch nach dem Seitenwechsel schaffte es der TVW-"Deux" nicht, die Gäste, die mit dem 14-fachen Torschützen Florian Freundt einen überragenden Spieler in ihren Reihen hatten, noch ernsthaft zu gefährden. Über 25:17 (42.) zogen die Gäu-Handballer auf 30:21 (50.) davon. Am Ende gelang es dem TVW-"Deux", den Rückstand noch ein wenig zu verkürzen – aber am klaren 32:26-Sieg der Gäste gab es auch zu diesem Zeitpunkt keine Zweifel mehr. TV Weilstetten II: Schmiederer, D. Müller (beide Torhüter), Kübler (2), Kipp (5), Zappa Single (2), Lohner (1), Martens, Bodmer (2), Sauter (1), M. Haigis (5), Pekdag (3), Bamberger-Arribas, J. Haigis (5/4).