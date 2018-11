Zollernalbkreis. Wegen der aktuellen Schneefälle ist es am Montag auf den Straßen auch im Zollernalbkreis teils zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen gekommen. Autofahrer müssen vor allem in den höher gelegenen Regionen des Zollernalbkreises mit glatten und schneebedeckten Fahrbahnen rechnen. Am Montag ereigneten sich bereits mehrere Unfälle, einer davon nahe Zimmern unter der Burg, wo eine Autofahrerin von der Straße abkam und leicht verletzt wurde. Die Polizei rät dringend dazu, defensiv und mit witterungsangepasster Geschwindigkeit zu fahren. Besondern in Kurven, auf Brücken sowie an Gefällstrecken sei höchste Vorsicht geboten.