Balingen Gesundheitsamt rät zur Impfung

Zollernalbkreis. Die vom Gesundheitsamt registrierten Erkrankungen beruhen allerdings nur auf Labormeldungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Erkrankung sei vom behandelnden Arzt meldepflichtig, präzisiert das Gesundheitsamt. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen. Denn regelmäßig kommt es zu einer gewissen Untererfassung, weil bei milden Symptomen von FSME – beispielsweise einer leichten Sommergrippe – der Betroffene nicht zum Arzt gehe und auch keine Labordiagnostik veranlasst werde.

Bei den bekannten Fällen kam es laut Amt teilweise zu sehr schweren Erkrankungen, in einem Fall auch zum Tod. "Der Zollernalbkreis ist seit langem FSME-Endemiegebiet", heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamts. Die jährlich wechselnde Zahl von Erregernachweisen würden einerseits mit den klimatisch wechselnden Bedingungen zusammenhängen –­ in manchen Jahren würden sich die Zecken besonders stark vermehren –, andererseits aber auch mit dem Freizeitverhalten der Bürger und der schlechten FSME-Impfrate.

Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfehle für Personen, die sich häufig im Garten, auf den Wiesen oder in Wäldern aufhalten, eine FSME-Impfung. Auch das Sozialministerium bekräftigt die Impfempfehlung in so genannten Endemiegebieten. "Das Gesundheitsamt rät dringend zur Impfung, insbesondere angesichts teilweise sehr schwer verlaufender FSME-Erkrankungen mit bleibenden Schäden", heißt es in der Mitteilung. Nur so könne nach einem Zeckenstich eine FSME-Erkrankung verhindert werden.