Balingen Ganz Frommern soll bald barrierefrei werden

Seine Anregung: Die Randsteine müssten überall an Einmündungen abgesenkt werden, nicht nur punktuell. Es sei, räumt er ein, in Frommern in dieser Hinsicht schon einiges geschehen, "aber es geht nicht weiter". Denn ein normaler Bordstein mit zehn Zentimetern Höhe sei schon mit Rollator fast unüberwindbar.

Wörner hat schon einige problematische Stellen mit weißer Farbe markiert: "Das hat geholfen." Doch gegen ein anderes Ärgernis kann er nichts ausrichten: "In der Jahnstraße wird zu schnell gefahren." Er ist schon bei der Ortschaftsverwaltung vorstellig geworden und schlägt eine Begehung der Gefahrenpunkte mit dem Ortschaftsrat vor.

Laut Wörner könnten sich auch Freiwillige bei ihm melden, um überall barrierefreie Zugänge zu schaffen. Denn diese dienten nicht nur Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder Krücken, sondern auch Müttern mit Kinderwagen oder Kindern, die Rad fahren. Nach seinen Beobachtungen ist in den vergangenen Jahren im Zuge des demografischen Wandels die Zahl derer gewachsen, die Behinderungen oder Schwierigkeiten beim Gehen haben.