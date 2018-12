Balingen Funker zwischen Vergangenheit und Zukunft

Im Dachgeschoss des Weilstetter Feuerwehrhauses hat die Balinger DARC-Ortsgruppe ihre eigenen Räume. "Das ist natürlich gut, dass wir das Feuerwehrhaus benutzen können. Viele Ortsgruppen verfügen über keine eigene Unterkunft und müssen auf Kneipen oder ähnliches zurückgreifen. Da geht schon viel Zeit mit dem Auf- und Abbau der Gerätschaften flöten, und diese Problematik macht es auch schwer, Jugendarbeit zu betreiben", erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe, Dieter Fischle. Jugendarbeit wird bei der Ortsgruppe Balingen sehr groß geschrieben: Jeweils vier Jugendliche werden in der Anfänger- beziehungsweise Fortgeschrittenengruppe von ihren Betreuern begleitet und unterstützt. Die Anfängergruppe war auch am Sonntag vertreten und stellte ihr Projekt "Selbstfahrende Autos" vor. Diese werden unter anderem per Smartphone gesteuert und erkennen selbstständig Hindernisse. Auch die älteren Semester beäugten diese Arbeit ausgiebig und hatten den ein oder anderen Tipp in petto.