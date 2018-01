Balingen Früherer Ortsvorsteher stirbt überraschend

Wilhelm Ruoff stammte aus Isingen und hatte mehr als 40 Jahre lang in der Rosenfelder Knopffabrik gearbeitet. 1952 lernte er seine spätere Ehefrau kennen, die in Ostdorf aufgewachsen ist. Das Paar bekam einen Sohn und zwei Töchter. Die vier Enkelkinder besuchten gerne Oma und Opa im Ostdorfer Haus.

31 Jahre lang gehörte Ruoff dem Gemeinderat und Ortschaftsrat Ostdorf an. 14 Jahre lang war er Ortsvorsteher im Stadtteil. Er erhielt eine Auszeichnung des Gemeindetags Baden-Württemberg und 2014 die Bürgermedaille der Stadt Balingen. In Ostdorf engagierte sich das Ehepaar Ruoff im Liederkranz, dessen Vorsitzender Wilhelm Ruoff zwölf Jahre lang war. Im Albverein war er stellvertretender Vorsitzender und 20 Jahre lang Wanderführer.

Zweimal musste Ruoff am Herzen operiert worden. In den vergangenen Wochen sei es ihm zunehmend schlechter gegangen, so Lore Ruoff. Ihr Mann musste über die Feiertage ins Krankenhaus. Sein Tod sei dennoch auch für sie überraschend gekommen.