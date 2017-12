Balingen Frost, Schnee und Spätsommertage

Balingen-Heselwangen (jet). Insgesamt fiel der Monat zu nass und viel zu dunkel aus, doch der November war trotzdem zu warm. In der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 war es im November durchschnittlich 3,9 Grad warm, an Niederschlag fielen im Monat 57,6 Liter auf den Quadratmeter, und die Sonne schien 77,1 Stunden. Der November 2017 weist eine Durchschnittstemperatur von plus 4,8 Grad, 78,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und nur 43,4 Sonnenscheinstunden aus.

Der November startete in diesem Jahr mit recht milden Temperaturen. In den ersten vier Tagen gab es durchschnittlich jeden Tag drei Stunden Sonnenschein, und die Tageshöchsttemperaturen bewegten sich bei 15 Grad. Am fünften des Monats kam dann Regen auf, und mit der Temperatur ging es erstmals steil nach unten.

Die zweite Novemberwoche war regnerisch-trüb und ohne Sonnenschein. Nicht eine Minute ließ sich während dieser Zeit die Sonne blicken, und die Temperatur blieb unter zehn Grad Celsius. Am Wochenende, 11. bis 13. November, gesellte sich zum unwirtlichen Wetter noch Wind in Sturmstärke mit Blitz und Donner dazu. Es regnete teils heftig – insgesamt 29,5 Liter an diesen drei Tagen, und in den Regen mischten sich die ersten Schneeflocken. Zu einer geschlossenen Schneedecke sollte es aber auf Stationshöhe nicht reichen. Verursacht wurde das durch das Randtief "Numa", das am Zwölften zu Starkniederschlägen, Gewittern und Orkanböen in ganz Baden-Württemberg führte.