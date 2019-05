Balingen "Fridays for Future"-Demo nach Unterrichtsende

Erstmals gab es in Balingen auch die "Die-in"-Aktion, bei der sich alle Teilnehmer leblos auf den Boden legten, um das Massentiersterben zu symbolisieren. Im Anschluss an die Kundgebung wurde gemeinsam der Müll in der Balinger Innenstadt aufgesammelt.

Die Veranstaltung am Freitag jedenfalls werde nicht die letzte im Kampf für den Klimaschutz sein, meint Ude. "Ich werde so lange bei Fridays For Future weitermachen, bis sich in der Politik etwas ändert. Ich möchte nicht zusehen, wie unsere Zukunft und die des Planeten zerstört wird", sagt der 20-Jährige.

Weitere Informationen

Podiumsdiskussion Balingen: Schritt zurück in die Zukunft.

Bewusster Konsum und ein solidarisches Miteinander, darum geht es in einem Vortrag vom Bund der Deutschen und Katholischen Jugend, der am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Stadthalle in Balingen stattfindet. Zu den Gästen auf dem Podium zählen unter anderem Christian Felber, Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie, und Günther-Martin Pauli, Landrat des Zollernalbkreises. Der Eintritt ist frei.