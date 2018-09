Balingen Flut verwüstet Heimat von Pater Jennis

Den Glauben an Gott schwäche diese Naturkatastrophe allerdings nicht. Im Gegenteil: "Ich freue mich und danke Gott, dass niemand von der Familie betroffen ist", sagt der Pater. Andere würden in der Katastrophe sogar ein Zeichen sehen. So auch ein Bananen-Bauer aus dem Nachbardorf von Perrikaloor: "Er hat sehr viele Bananenbäume gepflanzt, und bei einem hat er gesagt: ›Wenn diese Pflanze Früchte trägt, werde ich sie der Kirche schenken.‹ All seine Pflanzen wurden bei der Flut zerstört, nur diese eine nicht. Er sagt: Das ist ein Zeichen, dass Gott lebt und ihn beschützt", erzählt der Pfarrer.

Auffällig sei der extreme Zusammenhalt der Menschen vor Ort. "Alle sind bereit, zu helfen. Die Nächstenliebe ist sehr stark spürbar", erzählt der Priester. Der Verein seines Bruders gehe jetzt, nachdem die Fluten zurückgegangen seien, von Haus zu Haus und helfe den Menschen, ihre Häuser vom Schlamm zu befreien. Auch die Fischer seien mit ihren Booten eine große Hilfe. Viele Menschen, die nicht von den Fluten betroffen seien, würden ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. "Das sind Menschen mit einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung, die lassen zehn, 20 Leute bei sich wohnen", schildert Pater Jennis. Anstatt sich selbst zu bemitleiden, würden die betroffenen Menschen stets positiv denken: "Ehemals Reiche haben zu mir gesagt ›Ich habe gelernt, was Armut ist‹. Sie haben gesehen, dass es auch möglich ist, ohne Handy oder Bett zu leben."

Noch sei unklar, wie viele Opfer der Monsun gefordert habe: "Erst wenn alle Menschen wieder in ihren Häusern sind, kann gesagt werden, wer vermisst wird und wer gestorben ist."

Auch die Balinger Heilig-Geist-Gemeinde möchte helfen. Auf Initiative von Christel Prinzen-Benz werden nun Spenden gesammelt für die Menschen in Kerala, wo die Familie von Pfarrer Jennis wohnt. Dafür wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Die Kontodaten sind im Mitteilungsblatt der Kirchengemeinde veröffentlicht.