Balingen "Firstäcker" ist als Klinik-Standort gesetzt

Wenig später kommt es am Montagabend so, wie Waizzenegger und andere Redner auch gesagt hatten: zu einer politischen Entscheidung. Das Areal Firstäcker zwischen Dürrwangen und Laufen, an der Gemarkungsgrenze zwischen Balingen und Albstadt, soll, wenn es gebaut wird, der Standort des künftigen Zentralklinikums im Zollernalbkreis sein. 36 von 56 anwesenden Kreisräten stimmten dafür, 20 dagegen (siehe Info).

Damit wird das Areal im Antrag an das Landessozialministerium genannt, der den Weg für Zuschüsse für das auf rund 200 Millionen Euro geschätzte Projekt freimachen soll.

Mit Firstäcker wird ein Gelände zum potenziellen Standort, das aus fachlicher Sicht gleich gut bewertet worden ist wie das Areal Bisingen-Nord, aber schlechter als die Fläche Kelleregert nahe Weilstetten. Auf das Gelände hatten sich die beiden großen Kreisstädte Albstadt und Balingen verständigt, sogar ein Grundstückstausch ist angedacht. Hintergrund: Noch liegt Firstäcker auf Balinger Gemarkung. Durch den Tausch bekäme das mögliche Zentralklinikum eine Albstädter Postadresse – auf diese Weise, so die Hoffnung, lassen sich die Gemüter in Albstadt beruhigen, wo der Widerstand gegen das Zentralklinikum groß und der Wille zum Erhalt des Krankenhauses in Ebingen enorm sind. Ob diese Rechnung aufgeht?