Balingen Firma Vötsch erweitert Standort in Frommern

2014 kam die Halle R dazu, im vergangenen Frühjahr die neue Produktionshalle S. Bei deren Einweihung hieß es, sie sei "ein eindeutiges Zeichen für die gesunde Entwicklung der Firma".

Und diese geht offensichtlich weiter. "Der Standort wird erweitert", teilte Neill Busse, Pressesprecher der Schunk Group, zu der Vötsch Industrietechnik gehört, auf Anfrage mit. Was genau geplant sei, darüber wollte er keine Aussagen machen. "Der Entscheidungsprozess ist noch nicht abgeschlossen", so Busse. In der Nachbarschaft seien schon Grundstücke gekauft worden, die nun "hergerichtet" würden. Außerdem sei eine neue Zufahrt von der Beethovenstraße geplant.

Darauf verwies auch Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler, als es im Technischen Ausschuss und Gemeinderat um deren Ausbau ging. Diese müsse so gestaltet werden, dass es für Lkws keine Probleme gebe, auf das Grundstück zu fahren.