Balingen Feuerwehr löscht Küchenbrand

Balingen-Endingen - Zu einem Küchenbrand ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in den Balinger Stadtteil Endingen in die Eisenbahnstraße gerufen worden. Sie rückte mit 27 Mann und drei Löschfahrzeugen und der Drehleiter der Abteilungen Endingen und Balingen an. Nach Angaben von Abteilungskommandant Roland Merz waren zwei Kochtöpfe mit Essen und die Dunstabzugshaube in Brand geraten. Hausbewohner erstickten das Feuer mit Handtüchern.