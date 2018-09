Balingen Familienhebamme tritt Dienst an

Bereits vor zehn Jahren habe der Kreistag den "familienfreundlichen Landkreis" beschlossen, sagte Landrat Günther-Martin Pauli bei der Begrüßung der neuen Mitarbeiterin. Bedarf bestehe, denn es sei ein Mangelberuf. Die "qualifizierte Verstärkung des Jugendamts" sei der Beweis dafür, dass man "mehr als nur mit Symbolik und warmen Worten" agiere.

Elisabeth Häuser bringt einschlägige Erfahrung mit: Seit mehr als 30 Jahren ist sie examinierte Hebamme und Krankenpflegerin, war bisher beim Landratsamt Esslingen als Familienhebamme beschäftigt. Dort sei sie, wie sie erzählt, hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Auf der Zollernalb werde sie notgedrungen das Auto nehmen müssen. Für sie ist der Wechsel in den Zollernalbkreis "fast ein Heimspiel": In Mössingen ist sie aufgewachsen, in Ofterdingen hat sie gelebt, in Tübingen hat sie ihre Ausbildung gemacht. Zurzeit wohnt sie in Hechingen.

Kreistag stellt 14.000 Euro zur Verfügung