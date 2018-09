Balingen Fairer Handel in vielerlei Facetten

Balingen. "Den Klimawandel merken wir alle, aber besonders unsere Produzenten von der südlichen Halbkugel, für die sich viel ändert und deren Erträge aufgrund von Naturkatastrophen, dem Gebrauch von Pestiziden und der Abholzung der Regenwälder wesentlich geringer ausfallen", sagt Cornelia Horn, Mitarbeiterin des Balinger Weltladens, zur Bedeutung der Fairen Woche. Balingen trägt das Fair-Trade-Stadt-Siegel, deswegen war es quasi selbstverständlich, dass sich die Steuerungsgruppe Fair Trade Balingen, der Weltladen, die katholischen Kirche und die Waldorfschule Frommern an der bundesweiten Aktion beteiligen.

Nachdem am vergangenen Montag und Mittwoch im Bali-Kino der sich mit der Klimaveränderung befassende Dokumentarfilm "System Error" gezeigt worden war, fand am Samstagvormittag im Innenhof des Rathauses, im Balinger Weltladen und im Heilig-Geist-Gemeindehaus der "Banana Fair Day" statt. "Jeder Deutsche isst im Durchschnitt zwei Bananen pro Woche, die Bananen sind billiger als unserer eigenes Obst, aber gerade einmal ein Prozent der in Deutschland gegessenen Bananen sind fair gehandelt, in anderen westlichen Ländern wie der Schweiz ist dieser Anteil sehr viel höher. Die Intention des ›Banana Fair Day‹ ist es, diese Anzahl der konsumierten fair gehandelten Bananen zu erhöhen", sagt Cornelia Horn.

Am Aktionstag durften die Besucher an Verkaufsständen des Weltladens und der Waldorfschule Bananenwaffeln, Bananenmilch und Smoothies aus biofairen Bananen genießen, zudem gab es im Heilig-Geist-Gemeindehaus und im Balinger Weltladen den Bananen-Parcours: An sechs Stationen wurde in Form eines Quizspiels unter anderem den Fragen nachgegangen, warum die Banane krumm sei und wie hoch Bananenstauden werden können. Der Bananen-Parcours wird in der nächsten Woche auch Stationen in den Schulen von Schömberg, Frommern und der Realschule Balingen machen.