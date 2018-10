Balingen Extra-Proben lohnen sich

Balingen. Zur Eröffnung spielten die 55 Musiker das Stück "God’s Country" von Rossano Galante.

Nachdem der Kreisvorsitzende des Blasmusikverbands Zollern-Alb, Heiko Peter Melle, das Publikum im sehr gut gefüllten Großen Saal begrüßt hatte, ging es musikalisch zunächst auf eine Reise nach Rumänien. Thomas Doss hat das Stück "Romanian Ouverture" einst komponiert, um die Zuhörer an einer rumänischen Marktszene teilhaben zu lassen. Die jungen Musiker setzten diese Idee hervorragend um.

Dass sie an ihren Stücken, gemeinsam mit dem Dirigenten Johannes Nikol einstudiert, großen Spaß haben, zeigten sie sowohl im darauf folgenden Stück "Seal Lullaby" von Eric Whitacre, bei dem das Orchester von Dirk Benkwitz am Klavier begleitet wurde, als auch bei "Lebuinus ex Daventria" von Peter Kleine Schaars. Darin wird die Legende eines Mönchs erzählt, der im Mittelalter die Sachsen im Kampf gegen die Niederländer unterstützt hat. Noch heute gilt er dort als Schutzheiliger. Während des Stücks gab es für die Zuhörer daher nicht nur Instrumentalmusik, sondern auch in lateinischer Sprache gesungene Texte.