Balingen Eppler-Erbe finanziert Jugendhaus

Balingen. Das ist nach gesicherten Informationen unserer Zeitung der Plan der Stadtverwaltung. Der Gemeinderat ist über die angedachte Verwendung eines Teils des Eppler-Erbes allerdings bisher nicht informiert worden.

Das Ehepaar Eppler hatte die Stadt Balingen mangels eigener direkter Nachkommen und aus Verbundenheit als Erbin eingesetzt (wir berichteten) sowie den Schlichemtalgemeinden Schömberg, Dormettingen und Dotternhausen über Vermächtnisse beträchtliche Summen zuerkannt. Laut einer ersten Zwischenbilanz im April 2016, die dem Balinger Gemeinderat nichtöffentlich präsentiert worden war, ging die Stadtverwaltung von einem Reinnachlass in Höhe von rund 5,4 Millionen Euro aus. Die Hälfte davon bekommt Balingen, die andere Hälfte teilen sich Schömberg, Dormettingen und Dotternhausen. Die Aufarbeitung des Eppler-Erbes ist kompliziert: Während die Konten bei mehreren Banken sowie die Aktiendepots schnell aufzulösen waren, sind die Beteiligungen an zum Teil mittlerweile geschlossenen Fonds nur schwer verwertbar. Aufwand erfordert auch die Verwertung der hinterlassenen Grundstücke in der Region. Die Aufarbeitung bedeutet für die Balinger Stadtverwaltung jede Menge Arbeit – bis heute ist sie nicht ganz abgeschlossen. Die Schlichemtal-Gemeinden haben inzwischen ihre Vermächtnisse ausbezahlt bekommen; ob es jeweils endgültige Summen waren, muss sich erst noch zeigen

Auch im Balinger Haushalt taucht ein Teil des Eppler-Erbe – der Teil, der als Bargeld verfügbar ist – nun erstmals auf: Verbucht wurde es in der allgemeinen Rücklage, die sich zum 1. Januar 2018 von rund 2 am 1. Januar 2017 auf 3,5 und damit um rund 1,5 Millionen Euro erhöht hat. In diesem Jahr, so ist es im Vorbericht zum Haushalt 2018 zu lesen, sollen 500 000 Euro aus der Rücklage und damit ein Teil des Eppler-Geldes zugunsten des Baus des neuen Jugendhauses an der Hindenburgstraße verwendet werden. Im kommenden Jahr sollen weitere 800 000 Euro aus der Rücklage und damit aus dem Eppler-Erbe zugunsten des Projekt fließen. In der Summe – zuzüglich dem Zuschuss von Seiten des Landes über mehr als 500 000 Euro – finanzieren die Epplers also über ihr Erbe eines der derzeit spannendsten kommunalen Neubauprojekte Balingens.