Balingen Entschärfung ist ein "zentraler Punkt"

Dies könne mit Verengungen und Abrundungen an den Einmündungen geschehen, erläuterte Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler. Dadurch würden Verkehrsteilnehmer dazu gebracht, langsamer abzubiegen. Im Falle der Bushaltestelle sei nicht davon auszugehen, dass Buchten angelegt werden. Wie bisher werden die Busse wohl weiterhin auf der Fahrbahn halten. Er wies aber darauf hin, es könne im Rahmen der aktuellen Fahrplanberatungen durchaus sein, dass die Haltestellen an ganz andere Standorte verlegt würden, eventuell in die Wohngebiete. Nach Ansicht des ehemaligen Ortsvorstehers Kurt Haigis müsse auf jeden Fall überlegt werden, ob es möglich sei, auf Bushaltestellen im Bereich der Ankerkreuzung ganz zu verzichten.

Köhler hielt außerdem fest, dass die Verkehrsinsel in der Rottweiler Straße als Querungshilfe bleiben soll. Ob noch ein weitere Fußgängerüberweg, eventuell mit Signalanlage, angelegt werde, hänge davon ab, wie viele Fußgänger wo die Straßen überquerten.

Schon jetzt steht für Köhler fest, dass die Zahl der Verkehrsschilder am Ortseingang reduziert werden müsse, um für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen.

Klares Nein zu Rückbau-Wünschen

Nicht damit abfinden wollten sich die Ortschaftsräte, dass auch weiterhin der Schwerlastverkehr über die Rottweiler Straße in den Ort rollt. Der Rückbau an der Kreuzung zur Landesstraße wurde vorgeschlagen. Doch Köhler erklärte, dass die Rottweiler Straße in etwa in der bisherigen Form bestehen bleibe, damit sie als Umleitungsstrecke genutzt werden könne.