Balingen Eine Frau und ihre Reisen

Annemarie Keller beschäftigt sich mit Aquarelltechnik und hält in ihren Kunstwerken eindrucksvolle und unvergessliche Reisen fest. "Malen lernt man durch Malen", sagt die Autodidaktin. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sie sich der Hobby-Malerei verschrieben, lernt und entwickelt ihre Aquarelltechnik stets weiter. In Ausstellungen hat sie ihre Werke bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. Blumen, Landschaften, Städte und Porträts sind ihre vielfältigen Motive; diese zeigen, wie lebendig und bewegt die Engstlatter Künstlerin in ihrer Malerei ist.

Der Willkommensgruß am Sonntag obliegt Pfarrer Manfred Plog, während Monique Baumann einführende Worte spricht und Christian Zimmermann am Piano für die musikalische Umrahmung sorgt. Vorgesehen ist, dass die Ausstellung mit den etwa 25 Exponaten ein halbes Jahr lang zu sehen sein wird.