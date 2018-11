Balingen Einblick in Kirche und Verwaltung

Pfarrer Hruby berichtet über Aktivitäten

Nach dem musikalischen Auftakt durch den Posaunenchor, einer kurzen Andacht und einem gemeinsamen Lied berichtete Pfarrer Hruby über die vielfältigen Aufgaben, Tätigkeiten und Aktivitäten der Kirchengemeinde.

Ortsvorsteher Haug gab einen kommunalpolitischen Rückblick auf das Jahr 2018. Dabei sprach er Punkte und Themen an, die im Ortschaftsrat beraten wurden,beispielsweise die Bauplatzsituation sowie die weiteren Planungen für den Friedhof. Ein Ausblick auf das Jahr 2019 sowie aktuelle Zahlen zur Einwohnerstatistik rundeten seinen Vortrag ab. Anschließend berichtete Oberbürgermeister Reitemann über verschiedene Themen aus Verwaltung und Gemeinderat. Im Mittelpunkt standen dabei die Gartenschau 2023, die Baulandsituation und Bautätigkeit in der Gesamtstadt. Ein Film über Ostdorf aus dem Jahr 1962 ließ bei vielen Besuchern alte Erinnerungen wach werden, zeigte er doch den Ort und seine Einwohner bei der täglichen Arbeit, im Kindergarten, in der Schule und in der Freizeit.