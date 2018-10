Balingen Ein stationäres Hospiz rückt jetzt in greifbare Nähe

Dabei wird auch darauf verwiesen, dass sich die Zusammenarbeit der beiden Landkreise beim gemeinsamen Kinderärztlichen Notdienst in Albstadt bewährt habe. Mit dem Hospiz in Sigmaringen soll diese fortgesetzt werden. Die Kreisverwaltungen seien bereits auf Suche nach einem geeigneten Grundstück und würden mit erfahrenen Trägern verhandeln, um den Betrieb der stationären Einrichtung sicherzustellen. Auch sei ein Hospizverein notwendig für die ideelle und finanzielle Förderung der Hospizarbeit. Neben der Beschaffung von Spenden und der Organisation von Veranstaltungen sollen die ehrenamtlichen Helfer auch die hauptamtliche Hospizarbeit unterstützen.

Landrat Pauli hat das Thema in seiner Haushaltsrede am Montag angesprochen. Die Gremien des Landkreises werden sich in den nächsten Wochen damit befassen. Auch der Kreistag in Sigmaringen hat sich am Montagabend mit dem Thema befasst.