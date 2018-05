Eine Dreitageswanderung auf der Ostalb und an der Brenz ist unlängst auf dem Programm des Engstlatter Albvereins gestanden. Die Wandergruppe mit 28 Teilnehmern wurde von Erna und Roland Jetter geführt. Die erste Etappe führte von Herbrechtingen entlang der Brenz durchs Eselsburger Tal bis nach Bolheim. Am zweiten Tag wurde von Bolheim über Heidenheim nach Königsbronn zur Brenzquelle gewandert. Die letzte Etappe führte von Balmertshofen auf dem Albschäferweg über den Härtsfeldsee bis nach Neresheim. Für die Wanderer waren es drei herrliche Tage, an denen insgesamt 50 Kilometer zurückgelegt worden sind. Foto: Verein