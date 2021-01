Balingen Der Marktbummel ist Lebensqualität

Ist es möglich, immer Abstand zu halten? Eigentlich tatsächlich nicht, obwohl der Platz zwischen den Ständen vergrößert wurde. Auf Höhe der Commerzbank ist der Weg zwischen den ausladenden Ständen regelmäßig verstopft, die Leute sind in beiden Richtungen unterwegs, bleiben stehen. Aber: Alle tragen, wie es die Stadtverwaltung für den Markt vorgeschrieben hat, Masken. Und das, obwohl sie im Freien sind. "Mauldäschle" aus Stoff sieht man kaum noch. Die Balinger halten sich auch hier an die Empfehlung, sind mit weißen FFP2- oder blauen OP-Masken ausgerüstet.

Nach dem Einkauf hieß vor Corona: Irgendwo noch einen Kaffee oder ein Sektchen schlürfen. Die Bars und Cafés sind allerdings zu – zum Mitnehmen aber gibt es das heiße Koffeingetränk. Das Kaffeewerk oder die "Liebelei" zum Beispiel bieten den To-Go-Service an. Die Menschen stehen in großen Kreisen mit den Bechern in der Hand im winterlich verschneiten Balingen. Und reden. Über Corona, klar, aber auch darüber, wie schön es ist, mit dem Wochenmarkt wenigstens noch ein Stück Freiheit, Normalität und Gesellschaft zu haben.