Balingen Der alte Lord fährt im Ford fort

Natürlich durften auch die Klassiker nicht fehlen. Mitgesprochen vom Publikum, ging die Made mit dem Kinde auf Wanderschaft oder wurden die Zitronen sauer. Und der alte Lord fuhr im Ford fort, und die Misses gab ihm ein paar Kisses.

Was Heinz Erhardt an Spielfreude, Witz und hintersinnigem Humor hinterlassen hat, begeistert noch heute. Gerade wenn es so originalgetreu dargeboten wird wie von dem Horber Künstlerduo.

Auch ein Balinger hatte einen Auftritt. Uli Johannes Kieckbusch mimte den betrogenen Ehemann in einem Sketch, in dem nur Worte mit dem Anfangsbuchstaben "G" erlaubt waren. Gehörnter Gatte, geliebte Gisela, Gewehr gezogen, Gustavs Gesäß getroffen – und die Lachmuskeln der Zuschauer sowieso.