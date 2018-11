Balingen Das ganze Team wird übernommen

Es war ein tragischer Tag im Mai dieses Jahres, der in Balingen für viel Bestürzung sorgte. Der beliebte Apotheker Michael Wiench – er hatte die Stadt-Apotheke 15 Jahren zuvor vom Vorbetreiber Horst Widmann gekauft – war völlig überraschend im Alter von nur 56 Jahren verstorben. Trotz dieses tragischen Ereignisses ging der Betrieb in der Apotheke unweit der Balinger Heilig-Geist-Kirche jedoch erst einmal weiter: Gesetzlich ist es möglich, in einem solchen Fall eine Apotheke unter Verwaltung weiterzubetreiben. Dies tat Apothekerin Bärbel Link mit dem Stadtapotheken-Team.

Doch parallel dazu lief die Suche nach einem neuen Besitzer. An diesem Punkt kam das Ehepaar Müller aus Haigerloch ins Spiel. Die beiden studierten Pharmazeuten – sie 34 Jahre alt, er 36, sie ist aus Göppingen, er aus Halle an der Saale – hatten erst im Jahr 2013 gemeinsam den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und die vor einigen Jahren neu gebaute Obere Apotheke in Haigerloch vom alteingesessenen Apotheker Hans-Jochen Kasten übernommen. Nach reiflicher Überlegung entschlossen sich beide dazu, nun auch die Balinger Stadt-Apotheke zu übernehmen.

Der Vertrag über den Kauf der Apotheke wurde mit Witwe Birgit Wiench geschlossen. "Wir hatten faire Verhandlungen und sehr gute Gespräche", betont Sebastian Müller.