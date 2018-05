Balingen Das Bleibende muss passen

Treffpunkt zur Rundfahrt ist um 13.35 Uhr die Mensa in Hechingen, Am Schlossberg 17, von wo aus es zu einem Anbau an ein Wohnhaus geht, den Architekt Max Schetter in Hechingen-Stetten, gestaltet hat. Er hat ein Einfamilienhaus um ein Ess- und Wohnzimmer erweitert, wobei sich der Anbau ruhig und klar in die Umgebung einfügt, den Bestand in einem dörflichen Wohngebiet ergänzt und aufwertet.