Balingen Corona-Mundschutz überführt Dieb

Der Vorfall hatte sich Ende Juni ereignet: Nach Angaben des Friseurs, der namentlich nicht genannt werden möchte, kam an einem Freitagmorgen ein junger Mann in seinen Salon, um angeblich einen Haarschneidetermin zu vereinbaren. Er trug, wie vorgeschrieben, Maske. Während eine Mitarbeiterin seine Daten aufnahm und den Frisiertermin in den Kalender eintrug, nahm er zunächst unbemerkt das Trinkgeldkässchen an sich.