Balingen Coole Sache: Gin mit schwäbischen Zutaten

Die "Schwaben-Connection", wie Frangenberg scherzhaft sagt, zog Kreise. Christian Stumpp aus der alten Clique war einer der ersten Vertriebspartner. Mit alten Weggefährten waren die "Gintastiker" auf der Alb unterwegs, um Schlehen zu sammeln. Frangenberg kann sich in der Heimatstadt wieder wohl fühlen. Auch weil sie mit ihrem Mann an der Seite und all den Begegnungen rund um den Gin hier neue, tolle Erinnerungen schaffen könne. "Jeden Tag ergibt sich für mich etwas Neues, mit dem ich nie gerechnet hätte", erzählt Dagmar Frangenberg.

TV-Jobs nimmt sie im Sommer keine an, kümmert sich allein um "Ginsanity". Auch wenn die Flaschen mittlerweile nicht mehr von Hand beklebt werden müssen, hat sie jede Menge zu tun. Die Homepage muss gepflegt werden, sie hält über Facebook Kontakt zu Fans ihres Gins, präsentiert die Marke auf Märkten. Oder besucht den Getränkehändler Mebold, den exklusiven Ginsanity-Großhändler für den Zollernalbkreis.

Frangenberg lacht auf die Frage, was genau es nun ausmache, dass ihr Gin auch pur schmeckt: "Das ist natürlich unser Geheimnis!" Was sie verrät, ist ein typischer Tag in der Destillerie: Am Vortag setzt Michael Frangenberg das Mazerat an. Diese Basis enthält Wachholder. Ingwer. Und, anders als üblich, nicht nur Limettenschalen, sondern auch das Fruchtfleisch.

Anders als viele andere Hersteller machen Frangenbergs kein Geheimnis aus den Zutaten wie Pfeffer, Chilischoten oder Koriander. Die Verhältnisse und die Lagerzeit während des Mazerierens oindes – das bleibt geheim. Macht genau das doch den einzigartigen Gin aus. Und wenn am Ende eines jeden Brennvorgangs 60 Flaschen nach zwei jeweils sechsstündigen Brennvorgängen vor den Beiden stehen, stecken darin viel Handarbeit, viel Leidenschaft und dieses gewisse Etwas, nach dem Frangenbergs drei Jahre lang gesucht haben.

Was Dagmar Frangenberg verrät ist, wie man das Ergebnis ihrer schwäbisch-kölnischen Produktion genießen sollte: "Den ersten Schluck sollte man pur nehmen, ohne Eis und alles. So bekommt man ein Gespür für diese weiche Spirituose." Der Gin ist und bleibt allerdings hochprozentig. Wer den Abend nicht frühzeitig unterm Tisch beenden will, sollte sich Zentiliter um Zentiliter an die für ihn richtige Mischung mit Tonic herantasten.

Übrigens sagt heute keiner der Freunde mehr, dass das Paar spinnt. Im Gegenteil – keinem kommt mehr ein anderer Gin ins Glas als der mit dem außergewöhnlichen Etikett von "Ginsanity".