Balingen City-Center: Aus Vögele wird Miller&Monroe

Im Laufe des Herbst soll die derzeitige Charles-Vögele-Filiale direkt am Haupteingang des City-Centers auf Miller&Monroe umgestellt werden, teilt eine Sprecherin von Charles Vögele mit; damit wird es einen quasi nahtlosen Übergang geben.

Der niederländische Modefilialist Miller&Monroe, Teil der Victory and Dreams Holding, hatte im März rund 200 Standorte von Charles Vögele in Deutschland vom bisherigen Eigentümer, der italienischen Sempione Fashion AG, übernommen. Im April hat der Umbau der ersten Filialen auf das nach Angaben des Unternehmens in den Niederlanden sehr erfolgreiche Konzept begonnen.

Der Name Miller&Monroe nimmt Bezug auf das Hollywood-Paar Arthur Miller und Marilyn Monroe und soll verdeutlichen, dass Mode für Männer und Frauen angeboten wird. Zielgruppe sind Kunden im Alter von 40 Jahren Jahren und darüber. In den Niederlanden sind standortabhängig neben der Eigenmarke Miller&Monroe Marken wie Lerros, Zerres, Clarina, Fransa, Tom Tailor oder Witteveen im Sortiment. In den Niederlanden konzentriert sich die Marke ganz klar auf die Gebiete außerhalb der großen Ballungszentren; man wolle ein "lokaler Held" sein, so das Unternehmen.