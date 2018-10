Balingen CDU-Stadtverband gut aufgestellt

In Rebholz’ Bericht spiegelten sich die regelmäßigen Veranstaltungen des 192 Mitglieder zählenden Stadtverbands wider. So wurde das Familienfest ebenso fortgeführt wie der Seniorenadvent, der am 9. Dezember wieder in der "Waagschale" ansteht. Im Rahmen der politischen Arbeit wurden zahlreiche Veranstaltungen zur Bundestagswahl mit prominenten Rednern organisiert.

Kassenchef Wolfgang Rehfuß informierte über die finanzielle Situation des Stadtverbandes und erinnerte an die seitens des Landesverbandes erhöhten Umlagen. Die Entlastungen führte Versammlungsleiter Roland Tralmer auf einstimmigen Beschluss herbei.

Nicole Hoffmeister-Kraut ging bei ihrem Grußwort außer auf aktuelle Themen der Landespolitik auch auf die anstehenden Kommunalwahlen ein. Es gelte, gute und genügend Kandidaten zu finden. Auch ihr Weg in die Politik habe mit der Bereitschaft zur Kandidatur für den Balinger Gemeinderat begonnen. Und die Aufgabe habe ihr sehr viel Freude gemacht, sagte die derzeitige baden-württembergische Wirtschaftsministerin.