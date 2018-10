Balingen Bub kriegt Kopfnuss, Papa haut zurück

Balingen. Auf der Anklagebank: ein 17-jähriger Schüler und der Vater seines Kontrahenten, ein 59-jähriger Kraftfahrer. Ja, er habe sich an jenem Abend auf dem Hof der Realschule mit Freunden getroffen, man habe zusammen was trinken wollen, räumte der junge Angeklagte ein. Als das spätere Opfer – ein 16-Jähriger – dazugekommen sei, habe er ihn zunächst für jemand anderen gehalten. "Ich hatte die Woche davor Stress, ich dachte, es wäre die Person", sagte er. Es sei dunkel gewesen, und er könne im Dunkeln ohne Brille nur wenig erkennen. Ja, er habe zugeschlagen. Quasi prophylaktisch, danach habe er sich gleich entschuldigt. Das Resultat: eine Platzwunde und drei Wochen lang Schmerzen beim Essen.

Warum sich der 16-Jährige knapp eine Woche später wieder mit dem 17-Jährigen traf – dieses Mal auf der Skateboard-Anlage beim Austadion –, konnten weder Richterin noch Staatsanwältin verstehen. Schließlich hatte es in der Woche nach dem Faustschlag noch jede Menge Beleidigungen und Morddrohungen per Handy gegeben. Man habe sich aussprechen wollen, erklärte der 16-Jährige im Zeugenstand. "Klärungen" von vorangegangenen Streitigkeiten würden, so ihre Erfahrung, häufig eskalieren, konterte die Richterin. Der 16-Jährige habe gedroht, seine "Freunde aus Hechingen" mitzubringen. "Ich dachte, wenn die kommen, sieht man mich im Krankenhaus", schildert der Angeklagte die Situation. Er habe befürchtet, dass der andere zuschlagen könnte – und ihm die Kopfnuss verpasst.

Der 16-Jährige sei daraufhin zum Auto gegangen, habe per Handy die Polizei gerufen. In dieser Zeit sei der Vater des 16-Jährigen auf ihn zugekommen, habe ihn angeschrien und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Resultat: eine Platzwunde an der Lippe, von der es auch Fotos gab.