Balingen Brexit: "Große Fragen noch offen"

Kritik der regionalen Wirtschaft gab es bei dem Gespräch an der sogenannten "Entsenderichtlinie". Sie enthalte arbeitsrechtliche Vorschriften für ins EU-Ausland entsandte Mitarbeiter heimischer Firmen. Die Mitgliedsstaaten würden die Richtlinie sehr unterschiedlich auslegen.

Das führe in der Praxis beispielsweise dazu, dass in Frankreich jeder Einsatz eines Mitarbeiters, der einen Kunden in Frankreich besucht oder an einer Messe teilnimmt, vorab gemeldet werden muss. "Die unterschiedliche Umsetzung hemmt das grenzüberschreitende Geschäft", erklärt IHK-Vizepräsident Alexander Benz.

Aus Sicht des Europaabgeordneten Lins wirkt die Entsenderichtlinie in der Tat protektionistisch: "Hier wird versucht, den europäischen Binnenmarkt zurückzudrehen und den nationalen Arbeitsmarkt vor Konkurrenz von außen abzuschotten." Viele Mitgliedsstaaten wollten das so. Für ihn bleibe das Thema auf der Agenda, sagte Lins.