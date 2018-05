Balingen Bizerba bleibt auf Wachstumskurs

Als ein "Highlight" bezeichnete Kraut die Gründung einer Tochtergesellschaft in der Türkei mit Sitz in Istanbul – trotz der politischen Probleme. Für den Vorstandsvorsitzenden ist die Türkei "ein wichtiger Markt für die Zukunft". Damit sei für Bizerba nun ein "Brückenschlag in die arabischen Länder" möglich.

Die nunmehr 42 Tochtergesellschaften verdeutlichten, dass es bei der globalen Ausrichtung bleibe. "Wir wollen auch weiterhin wachsen", so Kraut, wobei er in Asien – "wir müssen den Zugang finden" – und in Amerika Potenzial sehe, auch wenn es in den USA Probleme gebe. "Ich halte nichts von Zöllen", bezog er Position zur Wirtschaftspolitik Trumps. Sie seien eine "gefährliche Sache: "Sie führen zu Verwerfungen und nicht ans Ziel."

Nachdem im vergangenen Jahr der ganze Waagenpark ein Facelifting bekommen hatte und das Inspektionssystem verbessert worden war, konzentriere sich die Entwicklung auf neue Lösungen im Bereich Logistik. Und zusammen mit einem israelischen Startup werde daran gearbeitet, über Apps sowie Identifikations- und Waagegeräten den Einkauf in Supermärkten zu erleichtern. Angesichts der guten Zahlen und technischen Entwicklungen blickte Kraut zuversichtlich in die Zukunft des 1866 gegründeten Unternehmens: "Wir sind schon lange und auch in Zukunft für die Kunden da."