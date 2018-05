Balingen Bizerba-Arena wird für Regionalliga fit gemacht

Balingen - Der Aufstieg der Balinger Oberliga-Fußballer in die Regionalliga rückt immer näher. Damit das Team eine Liga höher bestehen kann, darum kümmert sich der Verein; dass der Spielbetrieb in der Bizerba Arena möglich ist, ist Sache der Stadt. Der Technische Ausschuss befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 9. Mai, mit diesem Thema.