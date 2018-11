Balingen Begeisterndes Konzert "unter Freunden"

Balingen-Frommern. Am Sonntag setzte der Chor diese Tradition mit einem Konzert fort. Auf Einladung des Pfarrgemeinderats präsentierte der Kirchenchor aus dem Oberen Schlichemtal zusammen mit Daria Pflumm an Orgel und E-Piano ein Programm mit überwiegend zeitgenössischen Kompositionen. Dies ist ein Markenzeichen des Chors, der in diesem Jahr sein 170-jähriges Bestehen feiert.

"Lux aeterna – Das ewige Licht" zog sich als roter Faden durch das Programm. Nach einem einleitenden Text über die Freude am Singen neuer Lieder – vorgetragen durch Martin Benzing – stimmte Daria Pflumm mit dem "Prelude for an Evensong" von Christopher Tambling die Zuhörer auf die Vielseitigkeit zeitgenössischer Kirchenmusik ein. Die abwechslungsreiche Registrierung mit Lippen- und Zungenregistern und der Einsatz des Schwellwerks boten einen ersten Eindruck der Klangvielfalt neuer sakraler Musik.

Hierauf folgte die Begrüßung durch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Loretta Harke. Der Chor eröffnete sein Programm mit dem teilweise sechsstimmigen "O nata lux" von Morten Lauridsen. Mit Kostproben der Komponisten Matthias Ankenbrandt, Michael Waldenby und Grayston Ives setzten die Sänger moderne Klangakzente.Mit einem weiteren Text über den Gesang als Ausdruck der Seele stimmte Nathalie Kroner auf die folgenden Marienlieder ein. Auf den "Ruf zur Maria" von Johannes Brahms folgten zeitgenössische Kompositionen von Rihards Dubra und Karl Jenkins, denen Chordirektor Winfried Neher mitreißende Lebendigkeit verlieh.