Balingen Baugrund für mehr als 120 Häuser

Balingen. Den Beschluss, der das aufwändige und wohl mindestens drei Jahre dauernde Bebauungsplanverfahren in Gang setzt, soll der Gemeinderat noch in diesem Monat treffen; erstmals beraten wird der Technische Ausschuss die Angelegenheit in der Sitzung am Mittwoch, 10. Oktober (18 Uhr, Rathaus). Gesprochen werden soll ebenfalls noch im Oktober über den Aufkauf der Flächen.

Die Erschließung neuen Baulands ist aus Sicht der Stadtverwaltung unumgänglich, das Gebiet Stapfel dafür prädestiniert. Bereits 2011 hatte der Gemeinderat beschlossen, die auf der anderen Seite des Wohngebiets Schlichte an der Hindenburgstraße gelegene Fläche für Wohnbebauung nutzen zu wollen, nachdem das Gebiet Urtelen am hinteren Heuberg umgesetzt ist. Das Urtelen-Verfahren ist noch nicht ganz abgeschlossen; gleichwohl soll Stapfel nun schon angegangen werden.

Grund dafür ist die starke Nachfrage nach Bauplätzen: Diese hat sich nach Angaben der Stadtverwaltung seit 2014 nahezu verdoppelt. Aktuell liegen 225 Bewerbungen für Bauplätze in der Kernstadt vor – allerdings stehen derzeit keinerlei Bauplätze zur Verfügung.