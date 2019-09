Zollernalbkreis Balinger setzt Luckenwalde unter Kunststrom

Auch mit Strom – Kunststrom – experimentierte der Balinger bereits in seinen Arbeiten. So zapfte er etwa Energie von Leuchtreklamen in der Stuttgarter Marienstraße ab und betrieb auf diese Weise eine Glühbirne in seinem Ausstellungsraum. Der Name der Arbeit: "Schmarotzer". Mit solchen Arbeiten wolle er Menschen ermuntern, technische Ressourcen aus einer anderen Perspektive zu sehen, sie zugleich mit Kunst und Ästhetik zu verbinden. Und zugleich Umweltfragen thematisieren.

In Luckenwalde nun stellt Wendel selbst Energie zur Verfügung: Das E-Werk Luckenwalde vereine Funktion mit Metapher, verbinde Strom mit Kunst, sagen Wendel und Helen Turner, die gemeinsam als künstlerische Leiter fungieren. Von dort aus wolle man, konsequent, fortan Kunststrom ins Netz einspeisen. Wendel ruft dazu auf, zu Performance Electrics zu wechseln: Es handele sich um den einzigen Anbieter von 100 Prozent Kunststrom weltweit. Man verzeichne, heißt es in Anlehnung an Marketingtexte traditioneller Anbieter, eine stetig wachsende Zahl von Kunden, darunter Museen, öffentliche Institutionen und private Haushalte.

Das erste Programm unter dem Motto "Kunststrom" im E-Werk bringt elf internationale Künstler zusammen. Sie setzen sich mit utopischen Möglichkeiten von Energie, Autonomie und Produktion auseinander. "Kunststrom", so die Ankündigung, zeige auf, "wie Kultur, Aktion und Zusammenarbeit aktiv das soziale Bewusstsein entwickeln und den gesellschaftspolitischen Wandel anregen können." Das Programm vereine zeitgenössische Kunst, Industrie und Energie zu einem "Gesamtkunstwerk" und wolle zu neuem Denken anregen.

Tatsächlich wird neben der Energie, die von der Kunst ausgehen soll, fortan auch wieder Strom in Luckenwalde produziert. Nach der Ankündigung, das frühere E-Werk wieder in Betrieb nehmen zu wollen, seien die Leute vor Ort zunächst einmal erschrocken gewesen, sagt Wendel am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Etwa wieder mit Kohle, die früher lastwagenweise aus der Lausitz herransportiert worden war? Nein, konnte der Balinger beruhigen: In der neu installierten Pyrolyse-Anlage werden Hackschnitzel verarbeitet. Teile der alten Infrastruktur werden dafür, auch dank der tatkräftigen Mitarbeit und Unterstützung früherer Mitarbeiter des E-Werks, wieder in Gang gesetzt.

Überhaupt, die Leute vor Ort: Von der Hilfsbereitschaft der Luckenwalder und deren Offenheit und Neugier gegenüber seinem Vorhaben sei er überwältigt, sagt Pablo Wendel. Vielleicht liegt das auch daran, dass er mit seinem Engagement in eine Lücke vorgestoßen ist: Die kulturellen Angebote im Landkreis Teltow-Fläming sind, im Vergleich zum Süden der Republik, deutlich dünner. Mit der Reaktivierung des einstigen Braunkohlekraftwerks füllt Wendel ein Vakuum, in doppelter Hinsicht: Er haucht einem Wahrzeichen der Stadt und der Region neues Leben ein – und macht dort vielfältige kulturelle Angebote möglich. Im neuen E-Werk sei genug Platz für Ausstellungen, Aufführungen und Künstlerateliers. Wendel: "Es macht einen Riesenspaß, hier zu arbeiten."